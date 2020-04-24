Ergene’nin cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkandı

Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 32 ilden biri olan Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen belediye ekipleri ilçenin Velimeşe ve Marmaracık Mahallelerindeki caddeleri dezenfektanlı su ile yıkadı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları bizzat yerinde takip eden ve çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçemizde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından Velimeşe ve Marmaracık Mahallelerimizde cadde ve sokaklarımızı deterjanlı sularla yıkadık. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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