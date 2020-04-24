Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Tekirdağ Malkara’da bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

14 Kasım Caddesi üzerinde, meyve pazarının bulunduğu yerde, bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi vatandaşlar sesinden fark etti. Kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber verildi. Kedi, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erinin çabası sonucu kurtarıldı.

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