Çorlu sokaklarında derin bir sessizlik hakim Çorlu hayalet şehre döndü

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tam bir sessizlik hakim.

22 Nisan 2020 günü saat 24.00’de başlayan ve bu gece saat 24.00’te sona erecek olan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Tekirdağ’ın Çorlu ilçesini adeta bir hayalet şehre dönüştürdü.

Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmaları sonucu Çorlu caddeleri bomboş kaldı.

30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi de sessizliğe bürünen şehirlerden biri oldu. Vatandaşların kısıtlamaya tam manasıyla riayet etmesi nedeniyle ilçede derin bir sessizlik hakim.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamının dışında tutulan kişiler ile görevlilerin zaman zaman cadde ve sokaklarda görüldüğü Çorlu’da polis ekipleri de ilçenin değişik noktalarında uygulamalar yaparak yaya ve araçlar üzerinde denetim yapıyor. Denetimler kapsamında kısıtlamaya riayet etmeyen kişiler hakkında tutanak tanzim edilerek cezai işlem uygulanıyor.

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