Yasağa rağmen sokakta 'çek çek' ile atık topladılar

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<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA)SOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Pakistan ve Afganistan uyruklu 2 göçmen halk arasında 'çek çek' diye tabir edilen araçla çöp topladı.<br>İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çorlu ilçesinde emniyet müdürlüğüne bağlı ekipleri uygulama yaptı. Sokağa izinsiz çıkanlara para cezası kesildi. Pakistan ve Afganistan uyruklu 2 kişi ise sokağa çıkma yasağına uymayarak, çek çek ile çöplerden atık topladı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-04-26 12:56:35<br>

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