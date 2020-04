Down sendromlu genç kumbarasını Kızılay’a bağışladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde down sendromlu Özgür Yaman, kumbarasında biriktirdiği paraları Kızılay’a bağışladı.

Kemalettin Mahallesi’nde ikamet eden Özgür Yaman’ın ailesi, Kızılay Çorlu Şubesini arayarak down sendromlu çocuklarının kumbarasında biriktirdiği parayı Kızılay’a bağışlamak istediğini söyledi. Annesi Emine ve babası Osman Yaman ile birlikte Kızılay görevlilerini evinin balkonunda karşılayan Özgür, görevlileri karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.

Özgür’ün gösterdiği bu duyarlı davranışın son derece anlamlı olduğunu ifade eden Kızılay Çorlu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Yamanoğlu, “Özgür bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Sağ olsun hep bizimle beraber ve destek veriyor. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Özgür’ün kumbarasını bağış olarak teslim alan Kızılay yöneticisi Yamanoğlu, Özgür’e Kızılay yeleği ve ajanda hediye etti.

Down sendromlu Özgür Yaman’ın daha önce de Çorlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan 15 Temmuz İlkokulu bağış kampanyası ile terörle mücadele kapsamında yürütülen Afrin Operasyonu’na destek amacıyla kumbarasında biriktirdiği paraları bağışladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.