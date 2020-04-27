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Sokağa çıkamayınca deniz manzaralı balkonda güneşin tadını çıkardı Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz manzaralı balkonlar vazgeçilmez oldu

İHA

Sokağa çıkamayınca deniz manzaralı balkonda güneşin tadını çıkardı Sokağa çıkma kısıtlamasında deniz manzaralı balkonlar vazgeçilmez oldu

Tekirdağ'da korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlı bir vatandaş, dışarıdaki havanın tadını çıkarmak için çatıdaki deniz manzaralı balkonda saatlerce güneşin altında bekledi.
Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya çalışılıyor. Bu çerçevede 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Deniz manzaralı balkonda saatlerce bekledi
Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyan bir vatandaş dışarıdaki sıcak havanın tadını çıkarmak için binanın teras katında bulunan deniz manzaralı balkona çıktı. Hayalet şehre dönüşen Tekirdağ’ın sessizliğinde balkondan bir süre güzel havanın tadını çıkaran yaşlı vatandaşın daha sonra içeri geçtiği gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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