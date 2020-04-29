Tekirdağ’da 5 bin aileye erzak yardımı

Çorlu’da da tesisleri bulunan Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları ve Ramazan ayı nedeniyle Tekirdağ genelindeki tüm belediyelere, vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplamda 5 bin erzak kolisi teslim etti.

Kaptan Demir Çelik Tesisleri Müessese Müdürü Şükrü Erhal Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret ederek erzak kolilerinin teslimi gerçekleştirdi.

Ziyaretten ve vatandaşlara ulaştırılmak üzere erzak gönderilmesinden ötürü duyduğu memnuniyet ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şükrü Erhal nezdinde firma yöneticilerine ve yetkililerine teşekkür etti.

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