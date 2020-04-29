Tekirdağ'da kaçak geçişlere yönelik tarlalarda motosikletli denetim

<br>Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da koronavirüs salgını nedeniyle kente giriş çıkışlar kapatılıp, ara yollara da toprak yığınları dökülünce, bu kez de ekili tarlalardan araçla geçip yasağı ihlal edenlere yönelik jandarma, motosikletli denetim başlattı.<br>Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. İstanbul'un Tekirdağ´a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı. Tekirdağ'a gelmek isteyenler, kontrol noktaları ve jandarmanın kapattığı yollardan geçemeyince, ekili tarlaları kullanmaya başladı. Bu nedenle ekili alanları büyük zarar verdi. Çiftçiler de tarlalarından araçların geçtiği yolları kazıp, çukurlar açtı. Buradan geçen araçların çukurlara düştüğü ve kopan parçaların tarlalarda kaldığı görüldü.<br>MOTOSİKLETLİ DEVRİYE<br>Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırın her iki tarafında tarlalar üzerinden kaçak geçişleri önlemek için geniş güvenlik önlemi aldı. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç ve motosikletlerle tarlalar ve giriş çıkışlarında devriye gezdi. Jandarma, kaçak geçenleri tespit etmek için bölgedeki tüm mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca havadan da dronla çalışma başlatıldı.<br>Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak geçiş teşebbüsünde bulunan ve sokağa çıkma yasağına uymayan 70 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR<br>2020-04-29 14:45:23<br>

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