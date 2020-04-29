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İftar sofraları gönüllerde kuruluyor

İHA

İftar sofraları gönüllerde kuruluyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayında her gün farklı bir mahallede gerçekleştirdiği iftar organizasyonlarını bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle gerçekleştiremiyor. Ancak Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerine, 65 yaş üstü vatandaşlara ve evlerinde yemek pişiremeyecek durumda bulunanlara her gün sıcak yemek servisi yaparak iftar sofralarını gönüllerde kuruyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren aş evi, her gün belediye imkânları ile ürettiği 4 kap sıcak yemeği bin 400 vatandaşın evine ulaştırarak Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor
Ramazan ayı boyunca bir yandan Vefa Ekipleri eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi ulaştırılırken, diğer yandan her gün büyük bir titizlikle ve kalori değerleri hesaplanarak uzman personel tarafından hazırlanan sıcak yemekler, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ile ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.
Gönül Belediyeciliği anlayışı ile gerçekleştirilen sıcak yemek servisi, 7’den 70’e her vatandaşın takdirini toplamaya devam ediyor.

“Salgın bizi Ramazan ayının ruhunu yaşamaktan alıkoyamaz”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ramazan ayının bereketini iftar sofralarından evlere taşımayı hedeflediklerini ifade ederek, “Bizler vatandaşlarımızla her akşam başka bir mahallemizde kucaklaşarak iftar sofralarımızı paylaşmaya alışkınız. Bu salgın illeti bizi bundan mahrum bıraksa da mübarek Ramazan’ın bereketini, birlik ve beraberlik ruhunu yaşamaktan alıkoyamaz. Bu anlayışla her gün bir araya gelmeyi arzuladığımız iftar sofralarımızı, gönüllerde kurmaya gayret ediyoruz. Her gün bin 400 civarında vatandaşımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Eli öpülesi büyüklerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bütün imkânlarımızla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayır duası bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Bu vesileyle Süleymanpaşa’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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