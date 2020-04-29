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Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Korona virüs korkusu nedeniyle yaralıya kimse yaklaşamadı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası korona virüs korkusu nedeniyle yaralıya kimsenin yaklaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Korona virüs korkusu nedeniyle yaralıya kimse yaklaşamadı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası korona virüs korkusu nedeniyle yaralıya kimsenin yaklaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Gazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit Şendil yönetimindeki 59 LG 201 plakalı otomobil ile Murat Karpuz’un kullandığı 35 REF 67 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karpuz, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde toplanan vatandaşların ise korona virüs tehlikesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşmadığı görüldü.

Kazayı gördüğünü ifade eden Uğurcan Çabuk isimli genç, “Araç sürücüsü dönmek için sinyalini verdi. Arkasından gelen motosiklet sürücüsü de aynı istikamete dönmek istedi. Ancak aracın sinyal verdiğini fark etmedi. Aracın sağ tarafından geçmek isterken araç da sağ dönüş yapınca kaza oldu. Ben de bir vatandaş olarak hemen yardıma koştum. Korona virüs tehlikesi nedeniyle 112 ekibi gelene kadar insanların motosiklet sürücüsüne temas etmemeleri için uyardım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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