Yüksel: "Tüm emekçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun"

Ergene İlçe Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak yazılı basın açıklaması yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel açıklamasında, her zaman emekçilerin yanında olduğunu belirterek, “İşçi, emekçi ve birlik içinde hakkını arayan bütün çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutlar, kendilerine nice haklı yarınlar diler, her zaman yanlarında olduğumu belirtmek isterim” dedi.



"Tüm emekçilerin İşçi Bayramı'nı kutluyorum"

Belediye Başkanı Yüksel, “Bugün emek ve dayanışma günü, bugün hak, hukuk, adalet günü, bugün ekmeğini alın teri ile kazanan işçinin günü. Birçok ülkede, işçi hareketinin sosyal ve ekonomik kazanımları olarak kutlanan 1 Mayıs, resmi tatil ilan edilerek işçi kardeşlerimize bayram olarak armağan edilmiştir. Geçim sıkıntısıyla boğuşan emekçilerimizin yaşamını idame ettirebilmesi ve sosyal barışımızın sağlanması için bu konuda derhal ciddi adımlar atılmalı ve asgari ücretli insanlarımızın yaşamlarını sürdürebilecekleri gerçek bir değere kavuşturulmalıdır. Yaşamakta olduğumuz güzel Ergenemizde, temizlik hizmetinden, yol yapımına, oyun alanları, parklarda, alt yapı hizmetlerinde işçilerimizin emekleri büyüktür. Toplumun her kesiminde üreten ve hizmet sunan işçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmek, haklarını savunmak amacı ile kutladıkları 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarını diliyorum, bu büyük dünyayı inşa eden tüm emekçilerin ve işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

