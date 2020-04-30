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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu

DHA

Onur KAYAŞenol AKSOY/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Çerkezköy´de 2 cadde yağış nedeniyle göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde sağanak etkili olurken, yaşamı olumsuz etkiledi. Çerkezköy'de şiddetli yağmur nedeniyle bazı evler ile apartmanların bahçelerini su bastı. Vatandaşlar suların içeriye girmesini önlemek için çaba harcadı. Çerkezköy'de vatandaşlar sağanak karşısında zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle ilçenin trafik yoğunluğunun en fazla...

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu

<br>Onur KAYAŞenol AKSOY/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Çerkezköy´de 2 cadde yağış nedeniyle göle döndü.<br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde sağanak etkili olurken, yaşamı olumsuz etkiledi. Çerkezköy'de şiddetli yağmur nedeniyle bazı evler ile apartmanların bahçelerini su bastı. Vatandaşlar suların içeriye girmesini önlemek için çaba harcadı. Çerkezköy'de vatandaşlar sağanak karşısında zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle ilçenin trafik yoğunluğunun en fazla olduğu caddelerinden Atatürk Caddesi viyadük girişi ile Hükümet Caddesi'nin bir bölümü ile bazı sokaklar göle döndü. Sürücülerde zaman zaman zor anlar yaşadı.<br>Polis ve zabıta ekipleri su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA-Şenol AKSOY<br>2020-04-30 16:34:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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