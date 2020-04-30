Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri yürüttükleri hassas çalışmalar ve takip sonrası Ayaspaşa Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda 8 kişinin uyuşturucu ve uyarıcı madde taşıdıklarını ve kullandıklarını tespit etti. Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir’in talimatıyla harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla zanlıları suçüstü yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Yakalanan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından uyuşturucu madde kullanmak, ticaretini yapmak ve karantina kısıtlamasını ihlal suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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