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Sokağa çıkabilmek için hayvan satın alıyorlar

DHA

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde koronavirüs salgını döneminde petshop'larda hayvan satışları arttı. İlçede petshop işleten Burak Eren, vatandaşların kısıtlama döneminde sokağa çıkabilmek için özellikle köpek satın aldıklarını söyledi. Eren, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Kedi ve köpeği olan vatandaşlar dışarıya veterinere götürmeye serbestler. Tabii bundan dolayı vatandaşlar kedi ve köpeklere yoğun rağbet gösteriyorlar" dedi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda kısıtlamanın...

Sokağa çıkabilmek için hayvan satın alıyorlar

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde koronavirüs salgını döneminde petshop'larda hayvan satışları arttı. İlçede petshop işleten Burak Eren, vatandaşların kısıtlama döneminde sokağa çıkabilmek için özellikle köpek satın aldıklarını söyledi. Eren, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Kedi ve köpeği olan vatandaşlar dışarıya veterinere götürmeye serbestler. Tabii bundan dolayı vatandaşlar kedi ve köpeklere yoğun rağbet gösteriyorlar" dedi.<br>30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda kısıtlamanın uygulandığı Çorlu'daki bir petshop'da son bir ay içinde 30 köpek ile yaklaşık 20 kedi satışı gerçekleştirildi. 12 yıldır petshop işletmeciliği yapan Burak Eren, daha önce ayda 4-5 hayvan satışı yaptığını belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasıyla, hem çocukları, hem de kendileri için kedi ve köpek aldıklarını söyledi.<br>'KÖPEKLE DIŞARIYA ÇIKIYORLAR'<br>Vatandaşların, kısıtlamada, ikametin önünde zorunlu ihtiyacını gidermesine izin verildiği için köpek satın aldıklarını belirten Eren, şunları söyledi:<br>"Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Koronavirüs çıktığından beri kedi ve köpek satışlarına da yoğun bir talep oluyor. Kedi ve köpeği olan vatandaşlar, veterinere götürmekte serbestler. Tabii bundan dolayı vatandaşlar kedi ve köpeklere yoğun rağbet gösteriyorlar. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar hafta sonu evde sıkılmıyor. Kedi ve köpek ile vakit geçiriyorlar. Evde evcil hayvan bakmak hem psikolojik olarak rahatlatıyor, hem de özellikle çocuklarda kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor."<br>`YURT DIŞINDAN EVCİL HAYVAN GELMİYOR´<br>Gelen taleplerin arttığını ve karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Eren, "Şu anda talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Çok yoğun bir talep var. Yurt dışından giriş ve çıkışlar yasak olduğu için evcil hayvan maalesef gelmiyor. Yerli üreticilerden temin etmeye çalışıyoruz. Diğer petshop'çu arkadaşlarımızın da talepleri olduğundan dolayı zorlanıyoruz. Daha çok ufak ırklara talep var" dedi.<br>Çorlu'da yaşayan Bahadır Atak, Hera adını verdiği bir yavru köpek satın aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların ve aile bireylerin iyi zaman geçirmesi için yavru köpek aldığını belirten Atak, "Evcil hayvanların çocukların üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Hem bu salgın döneminde, hem de sokağa çıkma yasağı döneminde çocukların vakit geçirmesi, dışarıya çıkarabilmesi aynı zamanda gelişimleri için de çok önemli diye düşünüyorum. Bunun içinde artık Hera bizim ailemizin bir ferdi oldu" dedi.<br>'ÇOCUKLARIN HAYVAN SEVGİSİ ARTIYOR'<br>Burcu Demir, evinde kedi beslediğini ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir de köpek aldığını söyledi. Demir, "Sokağa çıkma kısıtlaması var. Evde çocukları tutmak çok zor. Derslerini yaptıktan sonra oyun oynuyorlar, ama ondan da sıkılıyorlar. Evimizde kedimiz vardı. Şimdi de bir köpek aldık. Şimdi ders ve oyun bittikten sonra onlar ile vakit geçiriyorlar. Çok mutlular, onların hayvan sevgisinin de arttığını görüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-05-01 08:40:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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