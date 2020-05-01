Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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<br>Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Kemal Tuğtekin (31) yönetimindeki 41 NU 258 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemal Tuğtekin ile yanında Enes Kıratlı (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. <br>Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN<br>2020-05-01 12:31:38<br>

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