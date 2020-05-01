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Çorlu TSO’dan kısıtlama günlerinde çalışan oda üyelerine maske

İHA

Daha önce 10 ve üzerinde çalışanı bulunan oda üyesi işletmelere ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) şimdi de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama adına üretim yapan fırınlarda maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Çorlu TSO’dan kısıtlama günlerinde çalışan oda üyelerine maske

Daha önce 10 ve üzerinde çalışanı bulunan oda üyesi işletmelere ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) şimdi de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama adına üretim yapan fırınlarda maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında üyelerimize maske dağıtımı yapılmaya başlandı. Bu süreçte 10 çalışanı altında bulunan, teması yoğun odamız üyelerinden başladığımız maske dağıtımına imkanlarımız dahilinde devam edeceğiz. Bugün en temel ihtiyacımız olan ekmekleri üreten ve mübarek Ramazan ayı münasebetiyle gece gündüz demeden çalışan, mahalle mahalle gezerek halkımızı ekmeksiz bırakmayan fırıncılarımıza da maskelerini dağıtmaya başladık" ifadelerini kullandı.
İzzet Volkan maske dağıtımında bizzat yer alarak Çorlu’daki fırıncı esnafına maskelerini teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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