Çocuklara jandarma şefkati

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri, Covid19 tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklara pasta sürprizi yaptı.

Gönence Mahallesi'nde bir eve giden jandarma ekipleri, 6 yaşındaki Şerif Ali ve Azra Çetin kardeşlere pasta sürprizi yaptı. Büyük sevinç yaşayan iki kardeş, pasta sürprizi ve hediyeleri için jandarma ekiplerine teşekkür etti. Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten de, çocukları sevindirdiği için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Anne Fatma Çetin, “Sokağa çıkmaları yasak olması nedeniyle çocuklar yaklaşık 1 aydır evdeler. Okula gidemiyorlar, dışarı çıkamıyorlar. Askerlerin çocuklara hediye vermesi, televizyondan görüp de hayal ettikleri bir şeydi. Böyle bir sürpriz de onlara moral verdi. Jandarmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin” dedi.

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