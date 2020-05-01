Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

– Tekirdağ’da kendisinden bir haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Saray İlçesi Ayaspaşa Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki bir apartmanın en üst katındaki evinde yalnız yaşayan Fatih E.’den (43) uzun süre haber alamayan patronu durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Fatih E.’nin oturduğu dairenin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve 112 Acil Servis ekipleri içeri de genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ön incelemenin ardından Fatih E.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Genç adamın komşuları bir kaç gündür apartmandan bir koku geldiğini ancak Fatih E'nin evde olup olmadıklarını bilmediklerinden dolayı şüphelenmediklerini belirtti. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Fatih E'nin hayatını neden kaybettiği ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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