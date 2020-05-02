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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda başta Trakya bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda başta Trakya bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege’de (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) olması bekleniyor. Yarın (Pazar) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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