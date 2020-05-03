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14 gün önce Yunanistan’daki karantina gemisinden getirilen 35 kişi taburcu edildi

İHA

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle karantinaya alınan gemiden Tekirdağ'a getiren 35 Türk vatandaşı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

14 gün önce Yunanistan’daki karantina gemisinden getirilen 35 kişi taburcu edildi

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle karantinaya alınan gemiden Tekirdağ’a getiren 35 Türk vatandaşı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yunanistan'ın Pire Limanı'nda korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan "Eleftherios Venizelos" adlı gemideki yolcular, 14 günlük karantina süresinin ardından 18 Nisan'da tahliye edilmişti. Tahliye edilen 35 Türk vatandaşı da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada tedavi altına alınmıştı. 14 gün boyunca hastanede gözlem altında tutulan 35 kişi, taburcu edilerek evlerine gönderildi.
Mart ayının başında 160'ı Türk, 182'si yabancı uyruklu mürettebat ile İspanya'ya gitmek üzere İzmir Çeşme Limanı'ndan ayrılan Türk şirketinin kiraladığı Yunan bandıralı gemi, 65'i Türk 120 kişide korona virüs bulgusuna rastlanmasının ardından Yunanistan'da karantinaya alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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