Çorlu'da sağanak; yol çöktü, midibüs çukura düştü

<br>Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı caddeler göle dönerken, bir midibüs ise yolun çökmesi nedeniyle çukura saplandı.<br>Havı sıcaklığının 13 derece olduğu ilçede dün gece başlayan ve öğle saatlerinde hızını artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Kazımiye Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yolun çökmesiyle üzerine geçen midibüsün ön iki lastiği çukura saplandı. Midibüs gelen vinç ve iş makinelerinin yardımı ile kurtarıldı. Midibüs sürücüsü Tuncay Temel, geçtiği sırada yolun çöktüğünü söyledi. Belediye ekipleri midibüsün kurtarılmasının ardından yolda çalışma yaparak çukuru kapattı.<br>YOL KONTROLLERİ DEVAM ETTİ<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle girişçıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ giriş ve çıkışlarında jandarmanın uygulaması devam ediyor. Yağış altında hem polis hem de jandarma ekipleri izni bulunmayan araçların geçişine izin vermezken, vatandaşları maske kullanmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.<br>Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi ile İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nden jandarma ve polisin seyahat belgesi kontrolü devam ediyor. Yağış nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.<br> DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR<br>2020-05-04 13:23:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.