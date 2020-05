Süleymanpaşa Belediyesinden her kesime hitap eden Ramazan programları

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan yeni tip Korona virüsü salgını ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, diğer yandan da Mübarek Ramazan ayının en iyi şekilde idrak edilebilmesi için birçok etkinlik gerçekleştiriyor.

Ramazan ayında her gece başka bir mahallede düzenlenen toplu iftar programlarının bu yıl salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilememesi nedeniyle harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırdığı sıcak yemek servisinin yanı sıra her gün sosyal medya üzerinden yayınlanan birçok etkinlikle Ramazan ruhunu yaşatıyor.

Ramazan ayının başlangıcından bu yana her gün sohbet programları, Mukabele, iftar programları, çocuklar için KaragözHacivat, meddah ve orta oyunu gösterileri ile Ramazan ayının birlik ve beraberlik atmosferini canlandırıyor.



Vaizlerden ramazan sohbetleri ve mukabele her gün yayında

Her gün öğle saatinde, Süleymanpaşa Belediyesi yayın organı olan Süleymanpaşa TV'de Tekirdağ İl Müftülüğünde görevli ilçe müftüleri ve vaizlerinin sohbet programları ve ardından canlı olarak Mukabele programı yayınlanıyor. Tutulan oruçlarla nefsin terbiyesinin yanı sıra sohbet ve Mukabele programları ile manevi anlamda da Ramazan ayının bereketi paylaşılıyor.

Her akşam iftar saatinde canlı olarak yayınlanan iftar programı ile ilahiler ve Ramazan'ın faziletlerinin anlatıldığı sohbetler Süleymanpaşalılara aktarılıyor.



Çocuklara karagözhacivat, meddah ve niceleri

Haftada iki gün, çocuklar için Ramazan programları yayınlanarak çocukların hem evlerinde eğlenceli vakit geçirmeleri hem de Ramazan'ın anlamını kavramaları sağlanıyor. Karagöz ve Hacivat, Meddah, Orta Oyunu ve çocuk tiyatroları çocukların büyük beğenisini kazanıyor.



Süleymanpaşa 70 kişilik dev bando ile sahura kalkıyor

Salgın tedbirleri dolayısıyla sosyal medya üzerinden yayınlanan programların dışında, bir ilke imza atan Süleymanpaşa Belediyesi, sahur vaktinde 70 kişiden oluşan bando ile Süleymanpaşalıları sahura kaldırıyor. Davullu, klarnetli bando, maniler ve marşlar eşliğinde sahur çağrısı yaparak renkli görüntüler oluşturuyor.



“Ramazan ruhunu yaşatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Ramazan ayında gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Bu yıl Ramazan ayında alışık olduğumuz gibi mahalle iftarlarımızda aynı sofrayı paylaşamıyor olmanın üzüntüsünü yaşasak da Ramazan ayının ruhunu birlikte yaşamak için belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Tekirdağ İl Müftülüğümüzün katkıları ile sosyal medya üzerinden oruç gibi kutlu bir ibadetin faziletlerini birinci ağızdan vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Sahurda belki de dünyada örneği olmayan bir şekilde, 70 kişilik bando ile halkımızı oruca kaldırıyoruz. Çocuklarımızı geleneksel Ramazan eğlencelerimizle tanıştırıyoruz. Ramazan Bayramı'nda bu Korona illetinden kurtulup kucaklaşabilmek için vatandaşlarımızdan ricam, kişisel izolasyonlarına dikkat etmeleri, kurallara riayet etmeleridir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Mübarek Ramazan ayını tekrar kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

