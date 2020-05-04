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4. kattan düşen kadın yaralandı

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen kadın yaralandı.

4. kattan düşen kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen kadın yaralandı.
Olay, akşam saat 19.30’da Muratlı Göçmen Konutları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının 4. kattan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, A.Ü.K. adlı kadına ilk müdahaleyi yaparak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı.
Olay yerine gelen Muratlı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk beyanında; nasıl düştüğünü anlamadığını ve hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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