Polis çocuklar için kapı kapı gezip hediye dağıttı

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Trafik Haftası kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubeye bağlı polis ekipleri kapı kapı dolaşıp korona virüs nedeniyle evden çıkamayan çocuklara hediye dağıttı.

Tekirdağ’da Trafik Haftası çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların bulunduğu adresleri kapı kapı dolaşarak çocuklara hediye dağıttı. Kapıda polis amcalarından hediyeleri alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Hediyeleri alan çocuklar polis ekiplerine teşekkür ederken, polis ekipleri de günün anlamı nedeniyle çocuklara trafik haftası ile ilgili çeşitli sorular sordu.

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