Annesinden uzaktaki çocuğa doğum günü sürprizi

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Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personellerince annesinden uzakta anneannesinin yanında bulunan minik çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Minik çocuğun mutlu anları paylaşılarak Süleymanpaşa Belediyesin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Salgın tedbirleri kapsamında oğlundan uzakta olan annesinin talebi üzerine, Süleymanpaşa’mızda, anneannesinin yanında yaşayan Cihan kardeşimize doğum günü sürprizi yaptık. Sosyal İşler Müdürlüğü personelimizin aracılığıyla, annesi adına kendisine ulaştırdığımız pastayla yeni yaşını kutladığımız Cihan’ın ve ailesinin mutluluğunu paylaştık. Nice yeni mutlu yılların olsun Cihan! İyi ki doğdun” denildi.

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