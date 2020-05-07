Tekirdağ'da, uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişiye gözaltı

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerinin durdurup, arama yaptığı araçta 1500 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. <br>Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Tekirdağ'a araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu bulunduğu belirlenen 34 NF 8820 plakalı aracı takibe alan polis, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Arama yapılan araçta, 1500 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-05-07 12:42:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.