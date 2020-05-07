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Üvey babasının işkencesi nedeniyle korumaya alınan çocuk: Arkadaş edinmek istiyorum

DHA

Ruhan YALÇINOnur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, üvey babası Ramazan A.'nın işkence ettiği S.Y.A. (8), koruma altına alındığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde kalmak istediğini söyledi. Uzmanların psikolojik tedavi uyguladığı çocuk, "Burada kalmak istiyorum. Arkadaş edinmek istiyorum" dedi. Tutuklanan Ramazan A.'nın, işkence yaptığı çocuğun üzerinde sigara da söndürdüğü belirlendi. Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak´taki binada yaşayanlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 183 Sosyal Destek Hattı'na, aile içi...

Üvey babasının işkencesi nedeniyle korumaya alınan çocuk: Arkadaş edinmek istiyorum

<br>Ruhan YALÇINOnur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, üvey babası Ramazan A.'nın işkence ettiği S.Y.A. (8), koruma altına alındığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde kalmak istediğini söyledi. Uzmanların psikolojik tedavi uyguladığı çocuk, "Burada kalmak istiyorum. Arkadaş edinmek istiyorum" dedi. Tutuklanan Ramazan A.'nın, işkence yaptığı çocuğun üzerinde sigara da söndürdüğü belirlendi.<br>Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak´taki binada yaşayanlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 183 Sosyal Destek Hattı'na, aile içi şiddet ihbarında bulunuldu. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evdeki S.Y.A.'nın yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri ile morluklar görünce anne Durkadın Sibel A. ile üvey baba Ramazan A.´yı gözaltına aldı. İşkence gören S.Y.A., polis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek, muayeneden geçirildi ve darp raporu alındı. Anne Durkadın Sibel A. ile Ramazan A., polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Durkadın Sibel A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ramazan A. ise tutuklandı.  <br>'ARKADAŞ EDİNMEK İSTİYORUM'<br>İşkence gören çocuk ise Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle üvey babasının sürekli şiddet uyguladığı S.Y.A.'ya uzmanlar tarafından psikolojik destek veriliyor. Çok korktuğu için konuşmakta güçlük çektiği belirtilen S.Y.A.'nın, uzmanlara evine dönmek istemediğini söyleyerek, "Burada kalmak istiyorum, eve dönmek istemiyorum. Burada arkadaş edinmek istiyorum" dediği öğrenildi.<br>ANNE TAKİBE ALINDI<br>Olayın ardından Çerkezköy'de oturduğu binada, 'istenmeyen kişi' ilan edilen ve komşularının tepki gösterdiği anne Durkadın Sibel A., tutuklanan Ramazan A.´dan olan 1,5 yaşındaki oğlu ile evine kapandı. Davaya müdahil olacak Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, anne ile beraberindeki çocuğu da takibe aldı. Minik çocukla ilgili olumsuz bir durumun yaşanması halinde, bu çocuğun da devletin koruması altına alınması için girişim başlatılacak.<br>Bu arada annenin ölen eşinden işkence gören S.Y.A.'ya ödenen aylık 1200 lira paranın da çocuğun yararına fayda sağlayacak şekilde aktarılması için girişimde bulunacak. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Durkadın Sibel A., ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Son dönemli ruhsal durumum iyi değil. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Son dövdüğünden haberim olmadı" dedi.<br>ÇOCUĞUN ÜZERİNDE SİGARA DA SÖNDÜRMÜŞ<br>Üvey oğluna işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanan fabrika işçisi Ramazan A.´nın poliste yankesicilikten kaydı olduğu ortaya çıktı. Çocuğun vücudunda sigara da söndürdüğü belirlenen Aydın'ın ifadesinde, yaramazlık yaptığı için çocuğu dövdüğünü söylediği öğrenildi. Çocuğu yaramazlık yaptığı için dışarıya çıkarmadığını belirten Ramazan A., "Sürekli yaramazlık yapıyordu o yüzden dövdüm. Hakkımdaki suçlamaları kabul ediyorum" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Ruhan YALÇIN-Onur KAYA<br>2020-05-07 15:04:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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