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Silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti

İHA

Silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti

Çorlu’da meydana gelen olayda evinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan klarnet sanatçısı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede 'klarnetçi Ferdi' olarak tanınan ve hemen her konser organizasyonu ile milli bayramlar başta olmak üzere okul etkinlikleri ve çeşitli gösterilerde sahne alarak klarnet çalan Ferdi Zurnacı evinin önünde oturduğu sırada aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Cem P.’nin silahlı saldırısına uğradı. Evin önünden araçla geçtiği sırada Cem P.’nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan Ferdi Zurnacı kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Zurnacı’nın ölümü sevenlerini yasa boğarken, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katil zanlısı Cem P.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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