Pidecide baca yangını paniği

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gazibey Mahallesi Ortaokul Caddesi’nin park altı mevkisindeki Erol Bayrak’ın işlettiği pide salonunun bacasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binaya sıçramadan yangını söndürdü.

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