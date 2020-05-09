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Forklift altında kalan işçi hayatını kaybetti

DHA

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, Ergün Karaman (39) çalıştığı fabrikada forklift altında kalarak, hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Marmaracık Mahallesi'nde bulunan kağıt havlu üreten fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, Erdinç M., kullandığı forkliften gelen sesi kontrol etmek istedi. Bu sırada forkliftin altında Ergün Kahraman'ın olduğunu görüp, yardım istedi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Karaman'ı hastaneye götürdü. Evli ve 2 çocuk babası Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan forklift sürücüsü...

Forklift altında kalan işçi hayatını kaybetti

<br>Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, Ergün Karaman (39) çalıştığı fabrikada forklift altında kalarak, hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Marmaracık Mahallesi'nde bulunan kağıt havlu üreten fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, Erdinç M., kullandığı forkliften gelen sesi kontrol etmek istedi. Bu sırada forkliftin altında Ergün Kahraman'ın olduğunu görüp, yardım istedi.<br>Fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Karaman'ı hastaneye götürdü. Evli ve 2 çocuk babası Karaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan forklift sürücüsü Erdinç M. ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-05-09 17:34:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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