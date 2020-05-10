Sokağa çıkmayan Fatma nine: “Korona ne zaman biterse o zaman çıkarım”

Tekirdağ'da korona virüs nedeniyle çocuklarını dahi yanına almayan 75 yaşındaki Fatma Aydın, 4 saatlik sokağa çıkma hakkını kullanmayacağını söyleyerek, “Kendimiz hastalansak bir şey değil ama gençlere bulaştırırız. Çok sıkıldım. Korona ne zaman biterse o zaman çıkarım” dedi.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününden beri evden dışarı adımını atamayan 75 yaşındaki Fatma Aydın, hastalığı bulaştırmaktan veya kapmaktan endişe ettiğini belirterek, 4 saatlik sokağa çıkma hakkını kullanmayacağını söyledi. Yaşlı kadın, korona virüsün baş gösterdiği ilk günlerden beri evinin içerisinde bulunduğu alana dahi kimseyi almadığını ifade etti.

Fatma Aydın, evinin penceresinden gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sıkıldık ama ne yapalım. İyice virüs biterse, devlet ne zaman izin verirse çıkacağım. Kendimiz hastalansak bir şey değil ama gençlere bulaştırırız. Onun için bir kız yanıma giriyor. Başka kimseyi yanıma sokmuyorum. Hep evin içinde kendi kendime oturuyorum. Çok sıkıldım, hiçbir şey yapamıyorum. Kızım yemeğimi önüme getiriyor ama yarın çıksam ne olacak. Çıkmayı düşünmüyorum, bakarsın yolda birine denk gelirim. Olası bir hastalığı insanlara bulaştırmak ve kapmaktan korkuyorum” dedi.

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