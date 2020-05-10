65 yaş üstünün sokağa çıkma sevinci

Tekirdağ'da da 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkma izni verilmesi üzerine sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Malkara ilçe merkezinde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, sokaklarda yürüyüş yaparak, sıcak havanın keyfini çıkardı. Emekli vatandaş Şerafettin Cebeci, “Evde canımız çok sıkılıyordu. Böyle çok iyi oldu. Biraz gezinip, hava alacağız ve sonra evimize gideceğiz. Bu virüs denen bela dünyamızı mahvetti" diye konuştu.

90 yaşındaki Sabri Mutlu ise, "Alışverişe diye çıktım ama her yer kapalıymış. Haberim bile yok. Saat 15.00'e kadar gezebildiğim kadar gezeceğim" dedi.

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