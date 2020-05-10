65 yaş üstünün sokağa çıkma sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

65 yaş üstünün sokağa çıkma sevinci

İHA

Tekirdağ'da da 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkma izni verilmesi üzerine sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

65 yaş üstünün sokağa çıkma sevinci

Tekirdağ'da da 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkma izni verilmesi üzerine sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Malkara ilçe merkezinde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, sokaklarda yürüyüş yaparak, sıcak havanın keyfini çıkardı. Emekli vatandaş Şerafettin Cebeci, “Evde canımız çok sıkılıyordu. Böyle çok iyi oldu. Biraz gezinip, hava alacağız ve sonra evimize gideceğiz. Bu virüs denen bela dünyamızı mahvetti" diye konuştu.
90 yaşındaki Sabri Mutlu ise, "Alışverişe diye çıktım ama her yer kapalıymış. Haberim bile yok. Saat 15.00'e kadar gezebildiğim kadar gezeceğim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışarı çıkan yaşlılar: "Yasağa gerek varsa devam etmeli”
YEREL HABERLER Dışarı çıkan yaşlılar: "Yasağa gerek varsa devam ...
En fedakar anneler
YEREL HABERLER En fedakar anneler
Sokağa çıkmayan Fatma nine: “Korona ne zaman biterse o zaman çıkarım”
YEREL HABERLER Sokağa çıkmayan Fatma nine: “Korona ne zaman biterse ...
Çorlu’da yaşlılar sokağa çıktı
YEREL HABERLER Çorlu’da yaşlılar sokağa çıktı
YKS’ye hazırlanan ve kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor YKS öncesi kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenciler 20 yaş altında oldukları için yeni kimlik randevusu alamıyor
YEREL HABERLER YKS’ye hazırlanan ve kimliğinde fotoğrafı olmayan ...
Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
Forklift altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Forklift altında kalan işçi hayatını kaybetti
Pidecide baca yangını paniği
YEREL HABERLER Pidecide baca yangını paniği
Kapı kapı maske dağıtıyorlar
YEREL HABERLER Kapı kapı maske dağıtıyorlar
Sahil martılara emanet
YEREL HABERLER Sahil martılara emanet
Marmaray’dan geçen ilk yurt içi yük treni varış istasyonuna ulaştı Marmaray’dan geçen ilk yurt içi yük treni Çorlu istasyonuna ulaştı
YEREL HABERLER Marmaray’dan geçen ilk yurt içi yük treni varış ...
Marmaray'dan geçiş yapan ilk yurt içi yük treni Çorlu'da
YEREL HABERLER Marmaray'dan geçiş yapan ilk yurt içi yük treni ...
Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu
Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, sokaklar sessizliğe ...
Kısıtlamaya dakikalar kala soluğu sokakta aldılar
YEREL HABERLER Kısıtlamaya dakikalar kala soluğu sokakta aldılar
Tedbirler sürüyor, çarklar dönüyor
YEREL HABERLER Tedbirler sürüyor, çarklar dönüyor
Silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Tekirdağ’da kumar baskını: 19 bin 425 TL ceza
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kumar baskını: 19 bin 425 TL ceza
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Klarnet sanatçısı evinin önünde öldürüldü
YEREL HABERLER Klarnet sanatçısı evinin önünde öldürüldü
Epilepsi nöbeti geçiren vatandaşın yardımına astsubay koştu Astsubay ambulans gelene kadar hastanın başında bekledi
YEREL HABERLER Epilepsi nöbeti geçiren vatandaşın yardımına astsubay ...
Süleymanpaşalılar salgın günlerinde Süleymanpaşa TV izliyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşalılar salgın günlerinde Süleymanpaşa TV ...
Kameralı takip sistemi kaçak dökümü tespit etti
YEREL HABERLER Kameralı takip sistemi kaçak dökümü tespit etti
Jandarmadan anlamlı uygulama Uygulama yapılarak çocuklar için ailelerine hediye verildi
YEREL HABERLER Jandarmadan anlamlı uygulama Uygulama yapılarak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X