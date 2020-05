İki ay sonra sokağa çıkan vatandaşlar: "Allah devletimize zeval vermesin"

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, iki ay aranın ardından ilk kez sokağa çıktı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde saat 11.00 itibarı ile sokaklara çıkan vatandaşlar, 2 aydır tedbirlere uyduklarını belirterek, “İki aydır evdeyiz, tedbirlere uyuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah bin kere razı olsun” dediler.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar, 2 ay aranın ardından ilk kez sokağa çıktılar. Çerkezköy’ün dört bir yanında evlerine yakın mesafede sokağa çıkan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya salgın karşısında gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür ettiler.



“Devletimizin aldığı önlemleri doğru buluyorum"

Çerkezköy’de yaklaşık 2 aydır evde olduğunu ve salgın bitene dek tedbirlere uymaya devam ettiğini belirten 82 yaşındaki Memet Aslan, “Çok mutluyum. Allah devletimizden razı olsun. Bizler devletimiz ne derse onu yapacağız. Evde de önlemlerimizi aldık, dışarıda da önlemlerimizi alarak sokağa çıktık” ifadelerine yer verdi. 70 yaşındaki Salim Ertunç ise; “Hastalığımız yok. Şu an çok şükür iyiyiz. Devletimizin aldığı önlemleri çok yerinde buluyorum. Bugün hava güzel, dışarıda olduğumuz için mutluyuz” dedi.

65 yaşındaki Hurşit Çevik ise, “Eczanelerden ilaçlarımız eve kadar geliyor. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Devlet her türlü yanımızda oluyor. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.



“Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun”

67 yaşındaki İlhami Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bu hastalık başımıza bela oldu. 2 aydır evdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın söylediği tedbirlere uyuyoruz. Şu an bize çarşıya çıkma izni verildi. Şu an çok mutluyuz, çarşılar temiz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Kendisi dünya lideri. Fakiri, fukarayı doyuran bir lider” dedi.

71 yaşındaki Hüseyin Bayoğlu ise, “Bize verilen bu izinle birlikte komşularımızı gördük. Allah Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Benim ömrümden alıp ona versin. Tayyip Bey'e kurban olurum. Onunla gurur duyuyorum. Dışarı çıktığımız için mutluyuz. İnşallah kısa zamanda eski günlerimize döneceğiz” dedi.

