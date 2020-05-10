Facianın eşiğinden dönüldü İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı facianın eşiğinden dönüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda kazı yapan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İş makinelerinin de yer aldığı altyapı çalışması sırasında caddeden geçen doğal gaz borusu patladı.

Çalışmayı yarıda bırakarak Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (ÇORDAŞ) ekiplerine haber veren işçiler alanı boşaltarak ekiplerin gelmesini bekledi.

Yangın ihtimaline karşı itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede güvenlik önemleri de alındı. ÇORDAŞ görevlilerinin ana boruyu kapatarak gaz akışının kesmesinin ardından delinen borunun tespit edilerek onarılması çalışmalarına başlandı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.