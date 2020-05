Günler sonra sokağa çıkınca iş yerine bakmaya gitti

<br>Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlamasının olduğu Tekirdağ'da, bugün yaklaşık 2 ay sonra dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler, maskelerle sokaklara akın etti. Ahmet Ok (84), Anneler Günü dolayısıyla gelinine çiçek götürürken, Necat Kervancılar (72) ise günler sonra iş yerine bakmaya gitti. <br>Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ, bugün sokağa çıkmalarına 4 saat için izin verilen 65 yaş ve üstündekilere kaldı. Saat 11.00'de günler sonra ilk kez evlerinden çıkanlar, parklara ve bahçelere akın edip, yürüyüş yaptı. Dışarı çıkanların sahilde yürüyüş yapma ihtimaline karşı önlem alan polis ekipleri, anonslarla valilik kararı ile sahile geçmenin yasak olduğunu belirterek, geçişlere izin vermedi. <br>ÖNCE İŞ YERİNE GİTTİ<br>Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 52 yıldır mefruşatçılık yapan Necat Kervancılar, yıllardır her sabah iş yerini açtığını belirterek, salgın nedeniyle 60 gündür evine kapandığını söyledi. Hiç dışarı çıkmadığını belirten Kervancılar, "Yıllardır hafta sonları dahil hep çalıştım. Bu uygulama bana çok iyi geldi. Dinlendim, ilaç oldu. Eskiden yine sayımlar yapılırdı. Bir günlüğüne kapatıyorduk. Şimdi 2 ay oldu. Ben çok memnunum. Ama diğer benim yaşımda olanlar ne düşünüyor, bilmiyorum. Belki onlar sıkılmıştır. Bu kadar senenin bir alışkanlığı var. Müşterilerim arıyordu. Dükkanın hesap kitapları var. Şimdi dükkanımdayım, bir bakacağım eksik olan malımız var mı? Herhangi bir zayiat var mı? Bakacağım. Daha sonra süremiz dolunca da yine evime yürüyerek gideceğim" diye konuştu. <br>PARKLARDA OTURDULAR<br>Çorlu ilçesinde ise sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, Omurtak Caddesi üzerinde yürüyüş yaptı, parklarda sosyal mesafe kurullarına göre oturdu. Evde kaldığı süre içinde 2 bin sayfa kitap okuyan ve uzun bir aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hasan Orta, "Sağlığımız için tedbirlere uyduk. Bunu fırsat bildim, 2 bin sayfa kitap okudum. Şarkılar dinledim. Belgeseller izledim. Balkonda oturdum, evin içinde yürüdüm" dedi.<br>GELİNİNE ÇİÇEK GÖTÜRDÜ<br>Virüsün ülkede görüldüğü günden beri evden çıkmadığını ancak bu süre içinde en çok bisiklet sürmeyi özlediğini belirten Nedim Tark (74) da "Ben bu süre içinde en çok bisiklet kullanmayı özledim. İnsanları, havayı özledim" diye konuştu. <br>Ahmet Ok ise evden çıkınca Anneler Günü dolayısıyla gelinine çiçek götürürken, "Ben çok mutluyum. Gelinime gidiyorum. Onun Anneler Günü'nü kutlayacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN<br>2020-05-10 14:50:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.