Günler sonra sokağa çıkınca iş yerine bakmaya gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Günler sonra sokağa çıkınca iş yerine bakmaya gitti

DHA

Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlamasının olduğu Tekirdağ'da, bugün yaklaşık 2 ay sonra dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler, maskelerle sokaklara akın etti. Ahmet Ok (84), Anneler Günü dolayısıyla gelinine çiçek götürürken, Necat Kervancılar (72) ise günler sonra iş yerine bakmaya gitti.  Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ, bugün sokağa çıkmalarına 4 saat için izin verilen 65 yaş ve üstündekilere kaldı. Saat 11.00'de günler sonra ilk kez evlerinden çıkanlar, parklara ve bahçelere akın edip, yürüyüş yaptı. Dışarı...

Günler sonra sokağa çıkınca iş yerine bakmaya gitti

<br>Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlamasının olduğu Tekirdağ'da, bugün yaklaşık 2 ay sonra dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler, maskelerle sokaklara akın etti. Ahmet Ok (84), Anneler Günü dolayısıyla gelinine çiçek götürürken, Necat Kervancılar (72) ise günler sonra iş yerine bakmaya gitti. <br>Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ, bugün sokağa çıkmalarına 4 saat için izin verilen 65 yaş ve üstündekilere kaldı. Saat 11.00'de günler sonra ilk kez evlerinden çıkanlar, parklara ve bahçelere akın edip, yürüyüş yaptı. Dışarı çıkanların sahilde yürüyüş yapma ihtimaline karşı önlem alan polis ekipleri, anonslarla valilik kararı ile sahile geçmenin yasak olduğunu belirterek, geçişlere izin vermedi. <br>ÖNCE İŞ YERİNE GİTTİ<br>Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 52 yıldır mefruşatçılık yapan Necat Kervancılar, yıllardır her sabah iş yerini açtığını belirterek, salgın nedeniyle 60 gündür evine kapandığını söyledi. Hiç dışarı çıkmadığını belirten Kervancılar, "Yıllardır hafta sonları dahil hep çalıştım. Bu uygulama bana çok iyi geldi. Dinlendim, ilaç oldu. Eskiden yine sayımlar yapılırdı. Bir günlüğüne kapatıyorduk. Şimdi 2 ay oldu. Ben çok memnunum. Ama diğer benim yaşımda olanlar ne düşünüyor, bilmiyorum. Belki onlar sıkılmıştır. Bu kadar senenin bir alışkanlığı var. Müşterilerim arıyordu. Dükkanın hesap kitapları var. Şimdi dükkanımdayım, bir bakacağım eksik olan malımız var mı? Herhangi bir zayiat var mı? Bakacağım. Daha sonra süremiz dolunca da yine evime yürüyerek gideceğim" diye konuştu. <br>PARKLARDA OTURDULAR<br>Çorlu ilçesinde ise sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, Omurtak Caddesi üzerinde yürüyüş yaptı, parklarda sosyal mesafe kurullarına göre oturdu. Evde kaldığı süre içinde 2 bin sayfa kitap okuyan ve uzun bir aradan sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hasan Orta, "Sağlığımız için tedbirlere uyduk. Bunu fırsat bildim, 2 bin sayfa kitap okudum. Şarkılar dinledim. Belgeseller izledim. Balkonda oturdum, evin içinde yürüdüm" dedi.<br>GELİNİNE ÇİÇEK GÖTÜRDÜ<br>Virüsün ülkede görüldüğü günden beri evden çıkmadığını ancak bu süre içinde en çok bisiklet sürmeyi özlediğini belirten Nedim Tark (74) da "Ben bu süre içinde en çok bisiklet kullanmayı özledim. İnsanları, havayı özledim" diye konuştu. <br>Ahmet Ok ise evden çıkınca Anneler Günü dolayısıyla gelinine çiçek götürürken, "Ben çok mutluyum. Gelinime gidiyorum. Onun Anneler Günü'nü kutlayacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN<br>2020-05-10 14:50:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlama günlerinde gazete satışı araçla yapıldı
YEREL HABERLER Kısıtlama günlerinde gazete satışı araçla yapıldı
Facianın eşiğinden dönüldü İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Facianın eşiğinden dönüldü İş makinesi doğalgaz ...
Tekirdağ'da engelli ve engelli çocuğu olan annelerin günü kutlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da engelli ve engelli çocuğu olan annelerin ...
İki ay sonra sokağa çıkan vatandaşlar: "Allah devletimize zeval vermesin"
YEREL HABERLER İki ay sonra sokağa çıkan vatandaşlar: "Allah ...
Dışarı çıkan yaşlılar: "Yasağa gerek varsa devam etmeli”
YEREL HABERLER Dışarı çıkan yaşlılar: "Yasağa gerek varsa devam ...
En fedakar anneler
YEREL HABERLER En fedakar anneler
65 yaş üstünün sokağa çıkma sevinci
YEREL HABERLER 65 yaş üstünün sokağa çıkma sevinci
Sokağa çıkmayan Fatma nine: “Korona ne zaman biterse o zaman çıkarım”
YEREL HABERLER Sokağa çıkmayan Fatma nine: “Korona ne zaman biterse ...
Çorlu’da yaşlılar sokağa çıktı
YEREL HABERLER Çorlu’da yaşlılar sokağa çıktı
YKS’ye hazırlanan ve kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor YKS öncesi kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenciler 20 yaş altında oldukları için yeni kimlik randevusu alamıyor
YEREL HABERLER YKS’ye hazırlanan ve kimliğinde fotoğrafı olmayan ...
Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
Forklift altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Forklift altında kalan işçi hayatını kaybetti
Pidecide baca yangını paniği
YEREL HABERLER Pidecide baca yangını paniği
Kapı kapı maske dağıtıyorlar
YEREL HABERLER Kapı kapı maske dağıtıyorlar
Sahil martılara emanet
YEREL HABERLER Sahil martılara emanet
Marmaray’dan geçen ilk yurt içi yük treni varış istasyonuna ulaştı Marmaray’dan geçen ilk yurt içi yük treni Çorlu istasyonuna ulaştı
YEREL HABERLER Marmaray’dan geçen ilk yurt içi yük treni varış ...
Marmaray'dan geçiş yapan ilk yurt içi yük treni Çorlu'da
YEREL HABERLER Marmaray'dan geçiş yapan ilk yurt içi yük treni ...
Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu
Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, sokaklar sessizliğe ...
Kısıtlamaya dakikalar kala soluğu sokakta aldılar
YEREL HABERLER Kısıtlamaya dakikalar kala soluğu sokakta aldılar
Tedbirler sürüyor, çarklar dönüyor
YEREL HABERLER Tedbirler sürüyor, çarklar dönüyor
Silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Tekirdağ’da kumar baskını: 19 bin 425 TL ceza
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kumar baskını: 19 bin 425 TL ceza
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X