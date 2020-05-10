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Sokağa çıkma izninde, boş ekmek teknesiyle gezdi

DHA

Sokağa çıkma izninde, boş ekmek teknesiyle gezdi

<br>Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, seyyar simit satıcısı Ahmet Bal (68), 65 yaş ve üstü kişilere verilen 4 saatlik sokağa çıkma iznini, boş arabasıyla gezerek, geçirdi.<br>Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Tekirdağ'ın Saray ilçesinde simit satıcısı Ahmet Bal, bugün 65 yaş ve üstü kişilere 4 saatlik izin verilmesi üzerine sokağa, ekmeğini kazandığı seyyar arabasıyla çıktı. Saray'ın cadde ve sokaklarında boş arabası ile dışarıda kalma süresini geçiren Bal, "30 yıldır aracımla simit satarak geçimimi sağlıyorum. Bugün sokağa çıkmamıza izin verilmesi üzerine boşta olsa simit arabamı yanıma alarak onunda gezdim. Arabamla gezerek hayalimi gerçekleştirdim" dedi.<br>Ahmet Bal, ilçenin sokaklarında gezdikten sonra sürenin bitmesiyle evine döndü.<br> DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY<br>2020-05-10 16:20:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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