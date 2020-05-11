Berberler tedbirlere uyarak hizmete başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Berberler tedbirlere uyarak hizmete başladı

İHA

Korona virüs salgınının ardından normal hayata dönüş kapsamında açılan berberlerde sosyal mesafe kuralları ve tedbirlere uyularak tıraş yapılıyor. Müşteriler teker teker içeri alınırken, tüm ürünler her tıraşın ardından dezenfekte ediliyor ve tek kullanımlık havlular kullanılıyor.

Berberler tedbirlere uyarak hizmete başladı

Korona virüs salgınının ardından normal hayata dönüş kapsamında açılan berberlerde sosyal mesafe kuralları ve tedbirlere uyularak tıraş yapılıyor. Müşteriler teker teker içeri alınırken, tüm ürünler her tıraşın ardından dezenfekte ediliyor ve tek kullanımlık havlular kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kademeli olarak normal hayata dönüş kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde açılan berberler, uyarılara uyarak müşterilerine hizmet veriyor. Randevulu sistemle tıraş yapan berberler her tıraş öncesinde müşterilerine dezenfektan kullandırıyor. Eldiven ve maske ile tıraş eden berberler, kullandıkları tüm ürünleri de kullanım sonrası sterilize ediyor.

“Titizlik ve hijyen kuralları içinde tıraş ediyoruz”
Çorlu ilçesinde 25 yıldır berberlik yapan Mehmet Yıldırım, ilk defa bu şekilde tıraş taptıklarını belirterek, kurallara uymaya özen gösterdiklerini söyledi. Yaklaşık 45 gündür mesleklerinden uzak kaldıklarını söyleyen Mehmet Yıldırım; “Bugün itibariyle dükkanımızı açtık. Müşterilerimizi randevulu sisteme göre içeri alıyoruz. Her müşteriyi tıraş öncesinde dezenfektan kullandırıyoruz. Ayrıca tek kullanımlık havlu ve örtülerle tıraşlarımıza başladık. Bizler de gerekli önlemlerimizi alıyor, titizlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnşallah kısa sürede normal hayata döneriz”
Öte yandan 20 yıldır berberlik yapan Hakan Yıldırım da ülke olarak korona virüs salgınından kısa sürede kurtulmayı dilerken; “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normal hayata dönüş aşamasında berber dükkanlarımız açıldı. Bugün itibariyle müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Her müşteri ile sosyal mesafeyi koruyarak içeri alıyoruz. Temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Salgını atlatana kadar bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede atlatırız” dedi.
Öte yandan ilk müşterilerden Dursun Açıkgöz ise; “Tedbirlere uyuyoruz. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız. İnşallah kısa sürede normal hayata döneriz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Berber ve kuaförlerde ilk gün yoğunluğu
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlerde ilk gün yoğunluğu
Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar
YEREL HABERLER Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli ...
Şarköy'de, sokağa çıkma izninde denize girdi
YEREL HABERLER Şarköy'de, sokağa çıkma izninde denize girdi
Sağlıkçının annesine sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Sağlıkçının annesine sürpriz kutlama
Akıllı telefonu olmayan anne, 3 ay sonra sağlık çalışanı oğlunu böyle görebildi
YEREL HABERLER Akıllı telefonu olmayan anne, 3 ay sonra sağlık ...
Bugün sokaklar onlarındı
YEREL HABERLER Bugün sokaklar onlarındı
Çorlu'da yol çalışmasında doğal gaz borusu patladı
YEREL HABERLER Çorlu'da yol çalışmasında doğal gaz borusu patladı
Sokağa çıkma izninde, boş ekmek teknesiyle gezdi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma izninde, boş ekmek teknesiyle gezdi
Kısıtlama günlerinde gazete satışı araçla yapıldı
YEREL HABERLER Kısıtlama günlerinde gazete satışı araçla yapıldı
Günler sonra sokağa çıkınca iş yerine bakmaya gitti
YEREL HABERLER Günler sonra sokağa çıkınca iş yerine bakmaya gitti
Facianın eşiğinden dönüldü İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Facianın eşiğinden dönüldü İş makinesi doğalgaz ...
Tekirdağ'da engelli ve engelli çocuğu olan annelerin günü kutlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da engelli ve engelli çocuğu olan annelerin ...
İki ay sonra sokağa çıkan vatandaşlar: "Allah devletimize zeval vermesin"
YEREL HABERLER İki ay sonra sokağa çıkan vatandaşlar: "Allah ...
Dışarı çıkan yaşlılar: "Yasağa gerek varsa devam etmeli”
YEREL HABERLER Dışarı çıkan yaşlılar: "Yasağa gerek varsa devam ...
En fedakar anneler
YEREL HABERLER En fedakar anneler
65 yaş üstünün sokağa çıkma sevinci
YEREL HABERLER 65 yaş üstünün sokağa çıkma sevinci
Sokağa çıkmayan Fatma nine: “Korona ne zaman biterse o zaman çıkarım”
YEREL HABERLER Sokağa çıkmayan Fatma nine: “Korona ne zaman biterse ...
Çorlu’da yaşlılar sokağa çıktı
YEREL HABERLER Çorlu’da yaşlılar sokağa çıktı
YKS’ye hazırlanan ve kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor YKS öncesi kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenciler 20 yaş altında oldukları için yeni kimlik randevusu alamıyor
YEREL HABERLER YKS’ye hazırlanan ve kimliğinde fotoğrafı olmayan ...
Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
Forklift altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Forklift altında kalan işçi hayatını kaybetti
Pidecide baca yangını paniği
YEREL HABERLER Pidecide baca yangını paniği
Kapı kapı maske dağıtıyorlar
YEREL HABERLER Kapı kapı maske dağıtıyorlar
Sahil martılara emanet
YEREL HABERLER Sahil martılara emanet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X