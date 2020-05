Berberler tedbirlere uyarak hizmete başladı

Korona virüs salgınının ardından normal hayata dönüş kapsamında açılan berberlerde sosyal mesafe kuralları ve tedbirlere uyularak tıraş yapılıyor. Müşteriler teker teker içeri alınırken, tüm ürünler her tıraşın ardından dezenfekte ediliyor ve tek kullanımlık havlular kullanılıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kademeli olarak normal hayata dönüş kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde açılan berberler, uyarılara uyarak müşterilerine hizmet veriyor. Randevulu sistemle tıraş yapan berberler her tıraş öncesinde müşterilerine dezenfektan kullandırıyor. Eldiven ve maske ile tıraş eden berberler, kullandıkları tüm ürünleri de kullanım sonrası sterilize ediyor.



“Titizlik ve hijyen kuralları içinde tıraş ediyoruz”

Çorlu ilçesinde 25 yıldır berberlik yapan Mehmet Yıldırım, ilk defa bu şekilde tıraş taptıklarını belirterek, kurallara uymaya özen gösterdiklerini söyledi. Yaklaşık 45 gündür mesleklerinden uzak kaldıklarını söyleyen Mehmet Yıldırım; “Bugün itibariyle dükkanımızı açtık. Müşterilerimizi randevulu sisteme göre içeri alıyoruz. Her müşteriyi tıraş öncesinde dezenfektan kullandırıyoruz. Ayrıca tek kullanımlık havlu ve örtülerle tıraşlarımıza başladık. Bizler de gerekli önlemlerimizi alıyor, titizlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.



“İnşallah kısa sürede normal hayata döneriz”

Öte yandan 20 yıldır berberlik yapan Hakan Yıldırım da ülke olarak korona virüs salgınından kısa sürede kurtulmayı dilerken; “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normal hayata dönüş aşamasında berber dükkanlarımız açıldı. Bugün itibariyle müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Her müşteri ile sosyal mesafeyi koruyarak içeri alıyoruz. Temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Salgını atlatana kadar bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede atlatırız” dedi.

Öte yandan ilk müşterilerden Dursun Açıkgöz ise; “Tedbirlere uyuyoruz. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız. İnşallah kısa sürede normal hayata döneriz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.