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“Sosyal mesafeli banklar” Tekirdağ’da da konulmaya başlandı Vatandaşlarda bu fikri çok beğendi

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın beğendiği "Sosyal mesafeli bank" fikri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde de uygulanmaya başlandı.

“Sosyal mesafeli banklar” Tekirdağ’da da konulmaya başlandı Vatandaşlarda bu fikri çok beğendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın beğendiği “Sosyal mesafeli bank” fikri Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde de uygulanmaya başlandı.
Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan ve daha sonra Türkiye’de de görülen korona virüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulandı. Sıkı tedbirlerin uygulanmaya başlamasıyla Türkiye’de korona virüs etkisini yitirmeye başladı ve vaka sayılarında azalma görüldü. Bu çerçevede birçok alanda yeni düzene hazırlık yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın beğendiği “Sosyal mesafeli bank” fikri konusunda Süelyamnapaşa Belediyesi tarafından çalışmalar yapıldı. Bu konuda yapılan çalışmalarla Süleymanpaşa Beldiyesi Fen İşleri Müdürlüğünce çok sayıda “Sosyal mesafeli bank” üretildi. Üretilen bu banklar şehrin bazı noktalarına konulurken, banklara oturan vatandaşlarda bu banklardan çok memnun olduklarını ifade ettiler.
Süleymanpaşa Beldiyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın yaptığı açıklamada, “Salgın hastalık nedeniyle ilk tedbirlerimizden bir tanesi park ve bahçelerdeki bankları almak. Yeni ürettiğimiz sosyal mesafeli bankları Cumhuriyet Meydanında düzenlediğimiz bu parkta başlayarak, diğer bütün park alanlarını, insanlarımızın kullandığı alanlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde kullanabilecekleri bütün alanlara yeni bankları koymayı düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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