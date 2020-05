Gönül Elçileri salgında da esnafın yanında

Süleymanpaşa’da, “Gönül Belediyeciliği” hizmet anlayışını vatandaşlara hissettirmek, öneri, talep ve beklentilerini dinlemek üzere Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Gönül Elçileri ekibi, Korona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren Süleymanpaşa esnafına ziyaretlerini sürdürüyor.

Çarşı esnafı başta olmak üzere mahalle mahalle dolaşarak esnafın sorunlarını dinleyen Gönül Elçileri, ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Belediyesinin aylık bültenleri, Korona virüsü salgını ile ilgili bilgilendirme broşürü, kalem ve 5 adet maskenin de içinde bulunduğu çanta hediye ediyor.

Ziyaretler tüm esnafa ulaşana kadar sürecek

Korona virüsü salgını sonrası çalışmalarını hızlandıran ve kısa sürede binden fazla esnafa ziyaret gerçekleştiren Gönül Elçileri, Süleymanpaşa Belediyesinin esnafa yönelik çalışmaları ve bir yıldır başarıyla sürdürülen “Esnafımız Kazansın” projesi ile ilgili de bilgilendirmede bulunuyor. Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik’in nezaretinde gerçekleşen ziyaretlerin Süleymanpaşa’nın tüm mahallelerinde sürdürüldüğü, tüm esnafa ulaşılıncaya kadar çalışmaların devam edeceği ifade edildi.



“Esnafımız salgından büyük zarar gördü”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “2 aydan uzun süredir başımızda olan salgın illeti nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Süleymanpaşa’da da en büyük zarara uğrayan kesimlerden biri küçük esnafımız oldu. Bu bakımdan yerel kalkınmanın temelini oluşturan ve olmazsa olmazımız olarak gördüğümüz esnafımıza belediye olarak her türlü desteği vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.



“Gönül elçilerimizle esnafımızın her zaman yanındayız”

Esnafın ayakta durabilmesi için aldıkları önlemlere de değinen Başkan Yüksel, “Esnafımız Kazansın projemizle bir yıldır Süleymanpaşa’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı esnaftan alışveriş yapmaya yönlendiriyoruz. Salgın döneminde periyodik olarak esnafımıza ziyaretlerde bulunarak taleplerini, dertlerini dinliyoruz. Bu amaçla oluşturduğumuz Gönül Elçileri ekibimiz her gün esnafımızla görüşerek doğrudan iletişim kuruyorlar. Zor günlerden geçen esnafımıza moral vermek ve belediye olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bu doğrudan iletişimi çok önemsiyoruz. Bunun yanında, pasajlarımızda ve esnafımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda düzenli ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları da yapıyoruz. Maske temininde bulunuyoruz. Esnafımızın kapısına kilit vurmaması için belediye olarak imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Gönül Elçilerimizle esnafımızın her zaman yanındayız. Bu süreci hep birlikte atlatacağımıza ve yeniden kucaklaşacağımıza olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

