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Cumhuriyet Meydanı’nın yeni hali beğenildi

İHA

Süleymanpaşa Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yıllar boyunca ihmal edilen Cumhuriyet Meydanı, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek şehrin girişine yepyeni bir görüntü kazandırıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nın yeni hali beğenildi

Süleymanpaşa Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yıllar boyunca ihmal edilen Cumhuriyet Meydanı, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek şehrin girişine yepyeni bir görüntü kazandırıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gece gündüz demeden çalışarak kısa sürede tamamladığı Cumhuriyet Meydanı’nda, asfalt yol dışındaki tüm alanlar yeniden ele alınarak vatandaşların istifadesine sunuldu. Meydan modern ve estetik görüntüsü ile kendine hayran bıraktı.
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çalışmalar ise şöyle sıralandı. Tekirdağ’ın simge isimlerinden biri olan altın kemer sahibi Kırkpınar Başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan anıtının önünü kapatan palmiye ağacının yeri değiştirilerek anıt görünür hale getirildi. Kentin girişinde adeta gelen misafirleri selamlayan anıtın ışıklandırması da yenilenerek daha fazla ön plana çıkması sağlandı.
Meydanın ortasında bulunan ve içinde dev boyutlarda kiraz heykelinin bulunduğu havuz ve havuzun çevresi de tamamen yenilendi. Yılların yıpratması ile kötü bir görüntü ortaya koyan havuz ve çevresi titizlikle yeniden elden geçirildi, kiraz heykeli boyandı, ışıklandırılmış Süleymanpaşa yazısı ile ilçeye gelen misafirlerin gözlerine hitap eden bir meydan düzenlemesine imza atıldı.
Son olarak meydanın şehre girişte sol tarafta kalan ve düzensiz görüntüsü ile rahatsızlık veren kaldırım, tamamen ortadan kaldırılarak yerine yepyeni bir park alanı kazandırıldı. Yeşil alanları, ışıklandırması ve yürüyüş yolları ile göz kamaştıran park alanı vatandaşların büyük beğenisini kazandı.
“Bu meydan bundan sonraki projelerimizin göstergesi olacak”
Meydanda gerçekleştirilen çalışmaları gece gündüz yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Cumhuriyet Meydanı, Süleymanpaşa’mızın giriş noktası ve şehrimize gelen misafirlerimiz için bir vitrin işlevi görüyor. Vitrinini beğenmediğiniz bir mağazadan nasıl alışveriş yapmak istemezseniz bu meydan da Süleymanpaşa’ya gelen misafirlerimiz için aynı şekilde nahoş bir ilk izlenim bırakıyordu. Biz bu görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak meydanımızı şehrimize yakışan bir görüntüye kavuşturduk. Burada özellikle Fen İşleri Müdürlüğümüzün büyük emeği var. Geceli gündüzlü çalışarak kısa sürede burayı bitirdiler. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Meydanı, bundan sonra hayata geçireceğimiz ve kentin çehresini güzelleştirecek projelerimizin bir göstergesi olacak. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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