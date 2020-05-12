Trakya'da 'koronavirüs' arası veren fabrikaların yüzde 70'i üretime başladı

<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) KORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında, Trakya'da faaliyete ara verilen, 23 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sanayi tesislerinin büyük bölümünde yeniden üretim başladı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, "Trakya'daki OSB´lerin yüzde 70'inin tekrar faaliyetine döndüğünü görüyoruz. Bunlar elektrik sarfiyatında da kendisini göstermeye başladı. Önümüzdeki günlerde inşallah daha önceki dönemimize kavuşacağımıza umut ediyoruz" dedi.<br>Trakya'da mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle üretimlerine ara veren fabrikaların büyük kısmı yeniden açılıp, üretime başladı. Açılan fabrikalarda koronavirüs tedbirleri en üst seviyede alınırken, işçiler taktıkları maskelerle sosyal mesafe kuralına göre servislere binip, iş yerlerine gitti. Tesislere giren işçilerin tek tek ateşleri ölçülürken, çalışma ortamları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlandı.<br>'YÜZDE 70'İ FAALİYETE DÖNDÜ'<br>Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya Bölgesi'ndeki 23 OSB içinde bulunan 180 bin çalışana sahip 1600 tesisin büyük bölümünün üretimine ara vermesinin ardından yüzde 70'inin tekrar üretimine başladığını söyledi. Noyan, şöyle konuştu:<br>"2020 yılında çığ felaketi, deprem felaketi ve hemen sonrasında yaşanan uçak kazasından sonra koronavirüs salgını dünyada ve sonrasında ülkemizde çok ciddi tahribata yol açtı. Özellikle Trakya bölgesindeki sanayicilerimiz sosyal, ekonomik ve sağlık yönünden bölgeyi tehlikeye düşüren bu virüsle ilgili olarak mücadelelerine hükümetin vermiş olduğu destek sayesinde devam ediyor. Sanayicilerimiz, krediler, esnek çalışma ve ekonomik istikrar kalkanı paketi çerçevesinde çalışmalarına var güçleri ile devam ettiler. Daha önceleri yüzde 50'lilere<br>düşen bu çalışma oranı bu günlerde artmaya başladı. Birçok firmamız çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çalışmayı planlayan firmalarımız var. Ekonomik olarak yine bu süreç içerisinde kaymakamlarımız, valilerimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, organize sanayi bölgeleri üst kuruluşu her türlü desteği verdi. Sayın bakanlar ile Ticaret Bakanımız ve Sanayi Bakamı'nızla sürekli iletişim halinde olmamızı ve sorunlarını çözmemiz için yardımcı oldular. Trakya'da 23 Organize Sanayi Bölgesi var. Buradaki OSB'lerin şu anda rakam vermek istemiyorum ama yüzde 70'nin tekrar faaliyetine döndüğünü görüyoruz. Bunlar elektrik sarfiyatında da kendisini göstermeye başladı. Önümüzdeki günlerde inşallah daha önceki dönemimize kavuşacağımıza umut ediyoruz." <br>'TEDBİRLER DEVAM EDECEK'<br>OSB'lerde koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede alındığını kaydeden Noyan, "Sanayicimizin birçoğu bu süreçte maske, sosyal mesafenin korunması hatta tesis girişinde ateş ölçümü termal kameralar kullanmaya başladılar. Araç ve ekipmanların hepsi dezenfekte edildi. Önümüzdeki günlerde bu tedbirler çerçevesinde bu üretimin devam edeceğini düşünüyoruz. Bölgemizi tekstilin başkenti konumunda, bu bölgede çok hızlı bir şekilde firmalarımız reaksiyon göstererek ülkemizin ihtiyacı olan maske üretimini yaptılar. Onda da çok başarılı olunduğunu düşünüyoruz" dedi.<br>İŞBAŞI YAPAN İŞÇİLER MUTLU<br>Fabrika işçilerinden Muammer Macar da işlerine dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tekrar işimize geri döndük. Bütün tedbirlerimizi aldık. Fabrikamızda tüm hijyen önlemleri sağlandı. Tekrar işimize başladık, mutluyuz" diye konuştu.<br>Elif Kabasak ise "Koronavirüs tedbirlerinden dolayı işimize ara verilmişti. İşimize geri döndük ve çok mutluyuz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-05-12 09:32:45<br>

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