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TESKİ bir başarıya daha imza attı

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında TESKİ Genel Müdürlüğü Muratlı İlçe Şube Müdürlüğü ve Muratlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

TESKİ bir başarıya daha imza attı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında TESKİ Genel Müdürlüğü Muratlı İlçe Şube Müdürlüğü ve Muratlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.
TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “12.07 2019 tarihli ve 30829 sayılı ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde her aşamada çevreye duyarlılık bilinciyle hareket eden ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren TESKİ Genel Müdürlüğümüz bir başarıya daha imza atmış oldu. Ayrıca bünyemizdeki 30 nokta için ‘Sıfır Atık Belgesi’ alınması kapsamında gerekli çalışmalarımız ve başvurularımız devam etmektedir” dedi.
İçöz, bu süreçte her zaman kendilerine destek olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başta olmak üzere Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Muratlı İlçe Şube Müdürlüğü ve emeği geçen tüm TESKİ çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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