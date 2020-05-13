Koronavirüsü yendi, alkışlarla yoğun bakımdan çıktı

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<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da, koronavirüs tedavisi gören Zeynep Geçene (59), yoğun bakımdan çıkarılarak, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde normal odaya alındı.<br>Tekirdağ'da yaşayan Zeynep Geçene'ye yaklaşık bir ay önce Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konuldu. Hastalığı ağır seyreden Geçene'nin, yoğun bakım servisinde tedavisine başlandı. Yoğun bakımda 22 gün kalan Geçene, sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarının alkışları arasında normal servise alındı.<br>Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi İlker Yıldırım, hastayı yoğun bakımdan normal servise gönderdikleri belirterek, "Koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda hastaya müdahale ettik. Hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yoğun çabasıyla hastamız sağlığına kavuştu. Enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve nefroloji hocalarımızın desteğiyle hastamızın tedavisini başarıyla gerçekleştirdik" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-05-13 15:55:42<br>

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