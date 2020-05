Silahlı kavga: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada bir kişi tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önce aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grubun tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kargaşada Ö.P. ve K.P. adlı iki kişi silahtan çıkan kurşunlarla hafifçe yaralanırken, olayın şüphelileri U.S., Y.C.Ö. ve F.A. ise gözaltına alındı.

Olayda yaralanan Ö.P. ve K.P. tedavilerinin ardından taburcu edildi. U.S., Y.C.Ö. ve F.A. ise sorgulanmak üzere Muratlı Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden Y.C.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, U.S. ve F.A. adlı şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.