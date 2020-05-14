Eve kumar baskını; merdiven boşluğunda saklanırken yakalandılar

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 16 bin lira ceza uygulandı.<br>Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evde kumar oynadıkları tespit edilen ev sahibi S.K. ile merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi yakalandı. <br>Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan kişilere toplam 16 bin lira ceza uygulandı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-05-14 13:06:26<br>
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