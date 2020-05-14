Tarladan kaçanlara jandarma engeli

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İstanbul’dan Tekirdağ’a tarım alanlarından gelmeye çalışan vatandaşlar jandarma ekiplerine yakalandı.

İçişleri Bakanlığından Tekirdağ’daki kısıtlamanın kaldırıldığı duyurulurken, valilik tarafından yapılan açıklamada da Tekirdağ’da 1619 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine izin belgesi almadan İstanbul’dan araçlarıyla gelen bazı vatandaşlar Tekirdağ’a geçemeyince tarla ve tarım alanlarında geçmeye çalıştı. Daha önceden tedbirleri alan jandarma ekipleri tarım alanlarından geçmeye çalışan bu vatandaşları engelleyerek gerekli işlemleri uyguladıktan sonra geri yolladı.



Çiftçiler isyanda

Bu arada İstanbul’dan gelen yazlıkçıların tarım alanlarını kullanmaları sebebiyle ekinleri zarar gören çiftçiler de bu duruma tepki gösterdi.

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