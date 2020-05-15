Güney Amerika'dan getirilen 64 Türk vatandaşı Çorlu'da karantinaya alındı

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<br>Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Güney Amerika ülkeleri Dominik Cumhuriyeti, El Salvador ve Küba´dan getirilen 64 Türk vatandaşı, Tekirdağ´ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti, El Salvador ve Küba'da bulunan 64 Türk vatandaşı uçakla İstanbul´a getirildi. İstanbul´dan alınarak, 3 ayrı otobüse bindirilen 64 kişi, Çorlu´ya getirildi. Türk vatandaşları sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantinada kalacakları KYK Çorlu Öğrenci Yurdu´na getirildi.<br>Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile sağlık ekipleri de yurt binasında vatandaşların gelişi sırasında tedbir aldı. Tek tek sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları yurt binasına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN<br>2020-05-14 23:56:16<br>

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