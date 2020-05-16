Kuaförlerde yoğun mesai

– Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 ayı aşkın süredir kapalı kalan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla bayram öncesi yoğunluk başladı.

Tekirdağ’da Gazibey Mahallesi Yeniyol Sokak’ta Altın Makas Bayan Kuaförü işletmecisi Serkan Mengütay, “1 aydan fazla süre sonra işimize sevinçli bir şekilde güzel başladık. Randevulu şekilde çalışıyoruz, pek bir sıkıntımız yok. Hijyen konusuna çok önem veriyoruz. Müşterilerimiz de hijyen kısmına uyuyor. Herkes maskesiyle, eldiveniyle geliyor. Biz de kendimize düşen görevi yaparak, her türlü tedbiri aldık. Eskiye göre daha güzel çünkü randevulu sisteme göre çalışıyoruz. Tarifemizde değişiklik yok” dedi.

Mengütay, “Korona virüs salgını, tüm dünya için sıkıntılı bir durum. Dünyamız, Türkiye’miz inşallah bu hastalığı en kısa zamanda atlatır. Hep birlikte bu virüsü yeneceğimize inancım tam” diye konuştu.

Kuaför Serkan Mengütay, yaklaşan bayram nedeniyle de yoğunluğun başladığını belirtti.

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