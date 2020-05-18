21 yıl hapisle aranırken uyuşturucu operasyonunda yakalandı

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<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da 12 suçtan aranan, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y., polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda İ.Y. gözaltına alındı. 12 ayrı suçtan aranan, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır 17 gram eroin, 9 adet 'fişek' olarak tabir edilen paketlenmiş bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 80 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-05-18 15:56:25<br>

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