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Tekirdağ´da karantinadaki vatandaşlar 19.19´da İstiklal Marşı okudu

DHA

Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ ve Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelerek öğrenci yurtlarında karantina altına alınan vatandaşlar, saat 19.19´da İstiklal Marşı´nı okudu. YURT BAYRAKLAR VE BALONLARLA SÜSLENDİ Tekirdağ´ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi´nde KYK Erkek Öğrenci Yurdu´na karanovirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Brezilya ve, Arjantin´den getirilerek karantina altına alınan vatandaşlar için 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor...

Tekirdağ´da karantinadaki vatandaşlar 19.19´da İstiklal Marşı okudu

<br>Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ ve Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelerek öğrenci yurtlarında karantina altına alınan vatandaşlar, saat 19.19´da İstiklal Marşı´nı okudu.<br>YURT BAYRAKLAR VE BALONLARLA SÜSLENDİ<br>Tekirdağ´ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi´nde KYK Erkek Öğrenci Yurdu´na karanovirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Brezilya ve, Arjantin´den getirilerek karantina altına alınan vatandaşlar için 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. Yurdun Türk bayrakları ve kırmızı balonlarda süslendiği binasında saat 19.19´da hep birlikte söylenecek İstiklal Marşı etkinliğine Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Gençlik Spor il Müdürü Ahmet Üzmez ile görevliler de katıldı.<br>GÜR SESLE EŞLİK ETTİLER<br>Saat 19.19'da Vali Aziz Yıldırım ile birlikte binanın tüm katlarında kalanlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyup, Türk bayraklarını salladı. Etkinlik, 10´uncu Yıl ve İzmir Marşı´nın okunmasının ardından sona ererken, karantina altındakiler büyük mutluluk yaşadı.<br>ÇORLU´DA COŞKU<br>Çorlu KYK Erkek Öğrenci Yurdu´na geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti, El Salvador ve Küba'dan getirilen Türk vatandaşları da 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı. Saat 19.19´u gösterdiğinde yurtların pencerelerine ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Yurtlardaki vatandaşlara yurt önünde koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafetleri bulunan görevliler de ellerindeki bayraklarla eşlik etti.<br>Ardından marşlar söyleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile görüntüledi. İstiklal Marşı´nın ardından karantinada kalanlar, pencerelerden birbirleriyle sohbet etti. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN<br>2020-05-19 21:37:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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